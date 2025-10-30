أساسيات كتابة القصة القصيرة في نقاشات قصور الثقافة بقنا

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة قنا عددا من اللقاءات الأدبية والتوعوية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الوعي وتنمية المهارات الإبداعية في مختلف المحافظات.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بقفط لقاء بعنوان "تعليم كتابة القصة القصيرة" بمدرسة المحطة المشتركة، تحدث خلاله الأديب يحيى أبو عرندس حول أساسيات فن القصة القصيرة، موضحا مراحلها بدءا من اختيار الفكرة وبناء الحدث، مرورا بتصميم الشخصيات وتحديد الزمان والمكان، ووصولا إلى صياغة نهاية مشوقة تحمل رسالة أدبية أو إنسانية.

وفي قصر ثقافة قنا، عقدت ندوة بعنوان "التجربة الصوفية وتأثيراتها" شارك فيها كل من الشاعر أسامة القوصي ومحمود سامي، تناولا خلالها المعنى الصوفي في التراث العربي، وأهمية فهم التصوف بوصفه فكرا إنسانيا وثقافة روحية متميزة، مع التأكيد على التمييز بين التجربة الصوفية الأصيلة وممارساتها الشعبية في العصر الحديث، بجانب استعراض إسهامات أعلام التصوف الذين أثروا الذائقة الأدبية العربية.

وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، من خلال فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، ونفذ قصر ثقافة أبو دياب لقاء بعنوان "توعية الشباب بالتاريخ الوطني"، بالمعهد الثانوي الأزهري، أكد خلاله يوسف محمد، على أهمية تعريف الشباب بالنماذج الوطنية المشرفة، لتعزيز روح الانتماء والوعي لديهم والحفاظ على مكتسبات الوطن.

فيما أقام قصر ثقافة قوص محاضرة بعنوان "محركات البحث" بالمدرسة التجارية للبنات، قدم خلالها سيد مصطفى، مدرب نادي تكنولوجيا المعلومات، شرحا مبسطا حول مفهوم محركات البحث وآلية عملها الأساسية، موضحا مراحل البحث والفهرسة والترتيب، وأهميتها في الوصول السريع والدقيق للمعلومات.