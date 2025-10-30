نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تحقيق أرقامه القوية في شباك التذاكر، بعدما حصد أمس الاربعاء 654،289 في إشارة إلى الإقبال الكبير من الجمهور على العمل منذ انطلاق عرضه في دور السينما.

إشادة واسعة بالجرافيك والإنتاج الضخم

نال الفيلم إشادة من رواد السوشيال ميديا والنقاد بفضل الجرافيك المتقن والمؤثرات البصرية عالية الجودة التي تميّز بها، إلى جانب أسلوب الإخراج المبتكر الذي قدّم تجربة بصرية جديدة على السينما المصرية، ليُعد العمل من بين أضخم الإنتاجات خلال السنوات الأخيرة.

فريق عمل مميز خلف الكاميرا وأمامها

يضم "أوسكار: عودة الماموث" مجموعة من أبرز النجوم، إلى جانب فريق تقني وإبداعي من أهم صُنّاع السينما في مجالات التصوير، الجرافيك، والمونتاج، والذين ساهموا في تقديم عمل متكامل حاز إعجاب الجمهور منذ أول أيام عرضه.

سعادة أبطال الفيلم بالنجاح الجماهيري

وأعرب أبطال الفيلم عن سعادتهم الكبيرة بتفاعل الجمهور مع التجربة الجديدة، مؤكدين أن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقوها على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أكبر حافز للاستمرار في تقديم أعمال نوعية ترتقي بالسينما المصرية.

تجربة بصرية فريدة بتوقيع هشام الرشيدي

يُعد فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تجربة بصرية فريدة في السينما المصرية والعربية، حيث يجمع بين الدراما والمغامرة والتقنيات الحديثة في صناعة المؤثرات البصرية.



الفيلم من إخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج محمد الشريف "بيراميدز للانتاج الفني " ومحمد طنطاوي "تريند"، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت والطفلة ليا واحمد البايض ومحمود عبدالمغني إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.



وقد تم تنفيذ المؤثرات البصرية بالكامل داخل مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ليكون العمل خطوة جديدة نحو دخول السينما المصرية عصر الإنتاج الضخم ثلاثي الأبعاد والمؤثرات المتقدمة.