الرياض - كتبت رنا صلاح - طرح الفنان اللبناني رامي عياش أحدث أعماله الغنائية بعنوان "وبترحل"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، في عمل جديد يُتوقع أن يحقق انتشارًا واسعًا لما يحمله من شجن وإحساس عالٍ.

رامي عياش يطرح أحدث أغانيه

وتجمع الأغنية بين الكلمة الصادقة واللحن العاطفي، حيث شارك عياش في كتابة كلماتها إلى جانب مازن غنّام، وتولى تلحينها بنفسه، فيما تولى داني حلو التوزيع الموسيقي، والميكس والماسترينغ من تنفيذ رالف سليمان. وتم تسجيل الأغنية بين استوديو داني حلو واستوديو رالف سليمان، لتخرج بصياغة موسيقية متقنة تُبرز دفء صوت عياش وحساسيته.



وتتناول كلمات "وبترحل" مشاعر الفقد والاشتياق، وتصف لحظة الانفصال بصدق مؤلم، حيث يقول في أحد مقاطعها: "يا حبيبي شو مشتاق لضمك أغمرك شمّك كيف بتتركني بهالحالة ولا بتسأل وبتعرف إنو بغيابك رح موت وبترحل".



ووصف عياش الأغنية بأنها جزء من ذاكرته وجرح لا يريد له أن يلتئم، قائلاً في منشور على إنستغرام: "منذ شهر فقط دخلت الاستوديو، لكن هذه المرة لم أغادر، و(وبترحل) ليست فقط أغنية، هي جزء مني، من ذاكرتي، ومن جرح لا أريد له أن يلتئم".



وتأتي "وبترحل" بعد أغنيته "مابنساك" التي لاقت صدى واسعًا بفضل طابعها الرومانسي وتوزيعها الأوركسترالي بمشاركة 44 عازفًا، وتم تسجيلها في أوكرانيا. كما سبق لعياش أن قدّم أغنية "Sway" بالعربية، التي كتبها ولحنها بنفسه، وأشرف على توزيعها الموسيقي ألكسندر ميساكيان.