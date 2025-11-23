نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الفنان كمال أبو رية وجود أي خلاف شخصي بينه وبين الفنان حمادة هلال حول كواليس مسلسل "المداح"، مؤكدًا أن ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا كان مبالغًا فيه ولا يمت للحقيقة بصلة، وقال خلال تصريحاته لبرنامج "كلمة أخيرة": "مهاجمتش حمادة هلال خالص، أنا كان في خلاف بيني وبين شركة الإنتاج.. الناس قالتلي مكلمتش حمادة ليه يحل المشكلة؟ قولت أكلم حمادة ليه؟ حمادة زميل، يعني الخلاف مع شركة الإنتاج، ولكن حمادة لطيف جدًا، والسوشيال ميديا هي اللي بتكبر الموضوع".

تصريحات كمال أبو رية

وجاءت تصريحات كمال أبو رية خلال استضافته مع الإعلامي أحمد سالم بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسلي "كارثة طبيعية "و "وتر حساس 2"، حيث كشف كواليس مشاركته في العملين، وأكد أن نجاحه فيهما كان نتيجة تعاون جميع العاملين، قائلًا: "سبب النجاح هو شطارة كل الناس اللي اشتغلت في العملين.. وفي وتر حساس كل عناصر العمل ممتازة جدًا والجو العام حلو والناس بتحب بعضها ومتعاونين، وكذلك في كارثة طبيعية".

وتحدث أيضًا عن الجانب الكوميدي الذي قدمه في "كارثة طبيعية" والذي اعتبره البعض اكتشافًا جديدًا له، خصوصًا بعد الإفيهات التي تصدرت مواقع التواصل، ومن بينها إفيه نادية الجندي، وقال: "إفيه نادية الجندي ارتجالي، ولما بصيت على الست اللي قاعدة لقيتها مش شبه نادية الجندي فقلت الإفيه.. والمفروض نادية الجندي تتبسط لأني عاوز أقول إنها أحلى".