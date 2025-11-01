أنغامي تهنئ الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير وتحتفي بالحدث بتغيير شعارها الرسمي على المنصات الرقمية

القاهرة - محمد ابراهيم - في لفتة تعبّر عن الفخر والانتماء، هنأت منصة أنغامي الشعب المصري العظيم بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية في العالم، واحتفت بهذه المناسبة الوطنية المميزة من خلال تغيير صورة شعارها الرسمي على المنصات الرقمية ليظهر ملتفًّا بعلم مصر، في إشارة رمزية تعبّر عن دعمها واعتزازها بالهوية الوطنية المصرية.

وأكد المهندس حسام الجمل، رئيس شركة أنغامي في شمال إفريقيا، أن أنغامي لطالما كانت من أوائل الشركات الداعمة لمصر، مؤمنة برؤيتها للمستقبل وما تشهده من نهضة وتطور في مختلف المجالات.

وأضاف أن المنصة كانت من أول الشركات التي افتتحت مكتبها الإقليمي في القاهرة عام 2015 لخدمة منطقة شمال إفريقيا، تقديرًا للمكانة الاستراتيجية التي تمثلها مصر كمركز رائد للإبداع والتكنولوجيا في المنطقة.

وأشار الجمل إلى أن مشاركة أنغامي في هذا الحدث التاريخي تأتي تعبيرًا عن التقدير العميق لما يمثله المتحف المصري الكبير من رمز عالمي للحضارة المصرية العريقة، وجسر يربط بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد، مؤكدًا أن أنغامي تفخر بأن تكون جزءًا من هذا الاحتفاء الوطني الذي يعكس عظمة مصر ومكانتها الثقافية على مستوى العالم.