وينك من زمان.. أولى تعاونات حمزة نمرة والمنتج محمد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج محمد حامد، تعاونه لأول مرة مع الفنان حمزة نمرة، في أغنية بعنوان وينك من زمان، من المقرر طرحها قريبًا عبر جميع منصات الاستماع بالوطن العربي.

أولى تعاونات حمزة نمرة والمنتج محمد حامد

وكشف حامد، مقطع من أغنية وينك من زمان لحمزة نمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: مين يقول من صدفة يبقى ليك كل المكان، وينك من زمان.

حمزة نمرة

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان حمزة نمرة، في احتفالية وطن السلام، مؤخرًا، وقدم دويتو لأغنية مصر وطن السلام رفقة الفنانة آمال ماهر، خلال احتفالية وطن السلام، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

محمد حامد

وعلى جانب آخر، سبق وحصدت شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد، جائزة أفضل شركة إنتاج موسيقي في 2025 بحفل توزيع جوائز دير جيست، وأعرب حامد عن سعادته الكبيرة بالجائزة واعدًا الجمهور بالمزيد من النجاح والتميز بالتعاون مع أكبر فنانين الوطن العربي.