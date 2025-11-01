الرياض - كتبت رنا صلاح - حسم الفنان أحمد شيحة الجدل الدائر حول اعتزال ابنته الفنانة حلا شيحة، مؤكدًا أنها لم تُعلن في أي وقت ابتعادها عن الفن أو تحريمه، مشيرًا إلى أن ما يُنسب إليها من تصريحات بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

والد حلا شيحة يوضح حقيقة اعتزالها

وفي لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "كلام الناس"، أوضح شيحة أن حلا "فنانة حتى النخاع"، وأن انشغالها الحالي بأبنائها هو السبب الرئيسي لابتعادها المؤقت عن الساحة الفنية، مضيفًا أن إقامتها في كندا تأتي لمرافقة أولادها خلال فترة دراستهم، في قرار وصفه بأنه "إنساني وأمومي مؤقت".



وشدد على أن تركيزها على الأسرة لا يعني انسحابها من الوسط الفني، بل هو اختيار مرحلي نابع من مسؤوليتها كأم، مؤكدًا أنها ما تزال تؤمن بقيمة الفن وتأثيره الإنساني.



من جانبها، تحدثت حلا شيحة في مقطع فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" عن تجربتها الشخصية مع ارتداء الحجاب ثم خلعه، مشيرة إلى أنها مرت بفترة من الاضطراب الداخلي والخوف من المستقبل، وقالت: "حين يتملك الإنسان الخوف، تتبدل الموازين، ويرى الأمور من زاوية الخوف لا من الزاوية الإيمانية الجميلة التي منحه الله إياها".



وأضافت: "كل إنسان يمكن أن يقع في الفتنة، لكن الضعف لا يعني فقدان حب الله له، بل هو نتيجة لتغلب الخوف على الإيمان. كنت قريبة جدًا من الله، لكن عندما سيطر عليّ الخوف من المستقبل ومن مصير أولادي، انتكست، وكنت كلما أسقط أعود لأقول: يا رب".



وفي سياق آخر، أشاد أحمد شيحة بابنته هنا شيحة، واصفًا إياها بـ"القيادية" في بيت العائلة، مشيرًا إلى أنها كانت تتولى إدارة شؤون المنزل والمصروفات بدقة منذ صغرها، خاصة أثناء سفره أو غيابه، مؤكدًا أنها تملك روح القيادة والانضباط.