نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة فرعونية تُبهر العالم.. منى الشاذلي نجمة الليلة التاريخية في المتحف الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة من ليالي المجد المصري، أبهرت الإعلامية منى الشاذلي الجميع بإطلالة فرعونية ساحرة خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الأضخم الذي خطف أنظار العالم نحو أرض الحضارة والتاريخ.



إطلالة فرعونية لـ مني الشاذلي

إطلالة منى لم تكن مجرد فستان أنيق، بل رسالة فخر وهوية تعيد إلى الأذهان مجد الفراعنة وعبقرية المصريين القدماء.

فستان يروي قصة حضارة

تألقت منى الشاذلي بفستان طويل فاخر، مطرّز يدويًا بزخارف من زهرة اللوتس وسنابل القمح، رمزين للحياة والخصوبة والنماء في الموروث المصري القديم.



واعطها التصميم المهيب حضورًا ملكيًا جعلها محط أنظار الحاضرين وعدسات الكاميرات، فيما امتلأت مواقع التواصل بالإشادات، حيث وصفها الجمهور بأنها "سفيرة الجمال المصري وأيقونة الأناقة الفرعونية".

المتحف الكبير.. عظمة الحاضر وتاريخ الأجداد

مشاركة منى الشاذلي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير جاءت ضمن احتفالية أسطورية، شهدت حضور قادة وزعماء العالم ونجوم الفن والثقافة، في مشهد يُجسّد تتويج سنوات من الجهد المصري الخالص، ويؤكد أن مصر لا تزال قلب الحضارة النابض.

منى الشاذلي.. صوت مصر في الإعلام

وبعيدًا عن الأضواء الملكية، تواصل منى الشاذلي نجاحها الكبير من خلال برنامجها "معكم منى الشاذلي" عبر قناة CBC، الذي يحتفي بالنجاح المصري في مختلف المجالات ويُعد من أبرز البرامج الحوارية التي تمس قلوب المصريين.