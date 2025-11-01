بالزي الفرعوني.. أحمد مالك وغزي وسلمى أبو ضيف وهدى المفتي يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت الآن فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز وأهم الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، وسط متابعة كبيرة من داخل البلاد وخارجها لهذا الحدث العالمي الذي يجمع بين عبق الحضارة المصرية القديمة وروح الحداثة في العرض المتحفي.

حضور النجوم بالزي الفرعوني

شارك في الاحتفالية كل من الفنان أحمد مالك، والفنان أحمد غزي، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة هدى المفتي، حيث ظهروا وهم يرتدون الزي الفرعوني التقليدي، في أجواء من البهجة والفخر، مؤكدين على أهمية هذا الصرح الثقافي الذي يمثل رمزًا للحضارة المصرية.

حضور عالمي ورئاسة الدولة

ويشهد المتحف المصري الكبير اليوم حدثًا تاريخيًا استثنائيًا، بمشاركة 79 وفدًا رسميًا من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، من بينها 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، مما يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها في صون التراث الإنساني وتقديمه للأجيال القادمة.

ويتواجد في الفعالية أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، لتدشين الحدث العالمي الذي يُوصف بأنه الأبرز في القرن الحادي والعشرين من حيث الثقافة والفنون.

المتحف الأكبر عالميًا

يقع المتحف المصري الكبير على مساحة 490 ألف متر مربع، ليكون الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، ويضم في قلبه الدرج العظيم، الذي تصطف على جانبيه تماثيل ملوك مصر العظام في مشهد مهيب يعكس عبقرية المعمار المصري القديم والحديث معًا.

ويحتوي المتحف على المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد، وتضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من كنوز الملك الذهبي، إلى جانب آلاف القطع النادرة التي تروي قصة مصر عبر العصور القديمة والوسيطة والحديثة، ليصبح المتحف سجلًا حيًا للحضارة المصرية ومتحفًا عالميًا للتاريخ الإنساني بأسره.