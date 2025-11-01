عبد الرحيم كمال: فخور بأننا مصريون ولنا أصل عظيم وجذور حقيقية على الأرض تمتد لآلاف السنين

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال أن المشهد المصري في افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر واعتزاز، قائلًا: "أنا كمواطن سعيد جدًا، سعادة بالغة بالمشهد الحالي وهذا الحدث العظيم، وفخور بأننا مصريون، وأن لنا أصلًا عظيمًا وجذورًا حقيقية على الأرض تمتد لآلاف السنين، جذورنا في الأرض وفرع شجرتنا في السماء."

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار، قائلًا: "مصر كلمة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. سعيد أن العالم كله ينظر الآن لأقدم حضارة في التاريخ."



وأوضح أن المشهد الحالي لا يعبر فقط عن الاحتفاء بالماضي، بل بالحاضر أيضًا، وهو ركيزة للانطلاق نحو المستقبل، قائلًا: "يوم فارق في حياة كل المصريين، كلهم فرحانين مهما اختلفت أعمارهم، حتى الطفل الصغير عنده ثلاث سنوات هيفرح إنه عايش هذا اليوم، وإن لديه حضارة ممتدة لسبعة آلاف عام."



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "السينما المصرية خرج منها الكثير من أحضان المعابد والحضارة الفرعونية، سواء يوسف شاهين أو شادي عبد السلام، ولا يبدو أن ذلك يتكامل مع الحاضر. نحن حفظنا المعابد من هؤلاء، فلماذا لا يكتمل ذلك؟"أجاب قائلًا: "فيه أفلام جاية كتير جدًا، ولسه فيه شباب كتير بيحلموا يعملوا أفلام حقيقية عن مصر، ولن يكون فيلم المومياء من أفضل 100 فيلم فقط، بل سيتبعه أفلام أخرى قادمة."



وأردف: "لن تقتصر فقط على أفلام المخرجين العظيمين يوسف شاهين وشادي عبد السلام أو شريف عرفة، بل إن مصر تحتاج إلى آلاف الأفلام التي تتحدث عن تاريخها، وأنا واثق في الأجيال الجديدة والشباب الصغير، وفي حبهم العظيم وانتمائهم لبلدهم."