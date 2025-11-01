نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل:فرحة الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير تُعدّ تعبيرًا عن الهوية الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل أن فرحة الشعب المصري الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير تُعدّ تعبيرًا عن الهوية الوطنية، قائلًا: "في العالم كله الناس بتحب بلدها، لكن فرحة المصريين حالة خاصة، فرحة عارمة."



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار: "الناس ملمومة في البيوت، كل العائلات مجتمعة تشاهد افتتاح المتحف."



ووصف العدل الحدث بأنه سيكون أعظم حدث في القرن الحادي والعشرين مهما توالت الأحداث، قائلًا: "ما يحدث شيء يدعو للفخر والسعادة، حتى الناس اللي ما راحتش المتاحف قبل كده فرحانين فرحة تلقائية فطرية، وده شيء نادر في لحظات التاريخ المصري على مر العصوروعن إمكانية الاستخدام الدرامي لموقع المتحف المصري الكبير، مازح الدكتور العدل الإعلاميين خالد أبو بكر ولميس الحديدي وتامر أمين قائلًا: "بس يسمحولنا بيه!"



ثم أضاف مؤكدًا: "دي فرصة تاريخية، فمجرد شوتين داخل المتحف في أي مسلسل يبقوا بيع للمسلسل في أي مكان في العالم."



وشدد العدل على ضرورة أن يكون المتحف الكبير بؤرة ثقافية عالمية، وألا يقتصر دوره على الاحتفالات فقط، قائلًا: "امتدادًا للحفلات ممكن يبقى فيه سينما ومسارح تُعرض فيها أعمال ومسرحيات عالمية، علشان نستغل المكان واللوكيشن بالشكل الأمثل."