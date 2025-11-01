نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي عن فعاليات افتتاح المتحف الكبير:حدث استثنائي يشعرنا بالفخر والاعتزاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفت الإعلامية لميس الحديدي بفعاليات افتتاح المتحف الكبير، مستعينةً بأبيات للشاعر حافظ إبراهيم، قائلة: "وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد المجد وحدي،وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي،وأنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودُرّاته فرائد عقدي."



وأضافت خلال التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار قائلة: "حدث كبير واستثنائي يملؤنا جميعًا فخرًا واعتزازًا، حلم بدأ منذ 23 عامًا، والآن بات واقعًا."



أردفت: " أن يكون لدينا متحف ليس فقط لجمع ما نملكه من آثار، بل ليروي رحلة تمتد عبر سبعة آلاف عام من حضارة المصريين، حضارة علمتنا و علّمت الدنيا كيف تقرأ وتكتب، وكيف تحكم وتعدل وتداوي، وكيف تعبُد إلهًا واحدًا."



أكملت: " هذه هي حضارتنا وتاريخنا الذي أبهر العالم هذا المتحف لايحكي فقط التاريخ بل وشاهد على رحلتنا نحو المستقبل، ونحن نحاول أن نستكمل البناء كما وعدنا الأجداد. أن نحافظ على إرثهم ونعرضه للعالم فهي هدية مصر للعالم "