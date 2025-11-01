نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي: حالة من الابتهاج والفخر بين المصريين منذ قمة "شرم الشيخ" وحتى افتتاح "المتحف الكبير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الإعلامية لميس الحديدي بعمليات التشجير في الطرق المؤدية إلى المتحف الكبير، إلى جانب تهيئة الطرق والإنارة، والحالة المصرية العامة من الشعور بالفخر والابتهاج، قائلة: "فيه حالة فخر بين كل المصريين بهذا المشروع العظيم، حتى الانتقادات التي انتشرت في بعض الأوقات على السوشيال ميديا اختفت بقدرة قادر، لأن الحالة المصرية الآن في حالة فخر بهذا الصرح العظيم. هناك شعور كبير بالفخر بين المصريين لم يبدأ من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بل سبقه مؤتمر شرم الشيخ ثم قمة السلام بمدينة السلام، والمؤتمر العظيم الذي شارك فيه الرئيس الأمريكي ترامب."



وأضافت خلال التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار، قائلة: "بعد ذلك جاء المتحف المصري الكبير ليعيد الشعور بالفخر لدى المصريين، لأن في بعض الفترات ممكن المصريين يحسّوا بنوع من الظلم، ويقولوا: إحنا بنعمل كتير بس محدش مقدّرنا، والعالم مش شايفنا، مع إننا عملنا كتير في القضية الفلسطينية وتلقّينا اتهامات ظلمًا وبهتانًا. هذه المناسبات، مثل قمة شرم الشيخ، وأعقبها افتتاح المتحف، تجعل المصريين يشعرون بفرحة ونصر داخلي."



وعن عمليات التشجير وتأهيل الطرق وأكشاك الكهرباء، قالت الحديدي: "محافظة الجيزة عملت فكرة تحفة في أكشاك الكهرباء، بالإضافة إلى التشجير، وإن شاء الله مايتشلش من المحليات بعد انتهاء الزيارة. وهننزل بالكاميرات يوم الثلاثاء نطمن إن الزرع موجود، وكل عمليات التجميل زي ما هي."

