ملكة على عرش الحضارة.. شيرين طارق تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير بإطلالة فرعونية

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة استثنائية أعادت للعالم بريق الحضارة المصرية، خطفت الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق الأضواء خلال مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الذي وصفه كثيرون بأنه أعظم احتفال ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

ظهرت شيرين بإطلالة مهيبة تمزج بين الأصالة والحداثة، حيث تألقت بتصميم مستوحى من الفن الفرعوني، ليجسد روح مصر القديمة في أبهى صورها، ما جعلها محط أنظار الحضور وعدسات المصورين من مختلف دول العالم.

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها ومقاطع الفيديو التي وثّقت لحظات تألقها، مؤكدين أن حضورها لم يكن مجرد مشاركة فنية بل كان تجسيدًا للهوية المصرية في أبهى صورها.

الحفل الذي أقيم وسط أجواء أسطورية جمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر، حيث تناغمت الأضواء والموسيقى والعروض الفنية في لوحة بصرية تحاكي مجد الفراعنة وعظمة مصر الحديثة.

وأشاد عدد من الشخصيات الثقافية والفنية بمشاركة شيرين أحمد طارق، معتبرين إطلالتها "رمزًا للجمال المصري العالمي" ودليلًا على أن الفن المصري ما زال قادرًا على إبهار العالم بلغته الخاصة.

