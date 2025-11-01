نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريهان تُشعل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تستعيد مجدها الفرعوني بأسطورة فنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة استثنائية تُسجل في تاريخ الحضارة المصرية، خطفت الفنانة الأسطورة شريهان الأنظار بتقديمها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حضور عالمي يضم كبار نجوم الفن والسياسة والثقافة من كل أنحاء العالم.

حفل يليق بعظمة الفراعنة

تألقت شريهان بإطلالة فرعونية ملكية، لتصبح جسدًا حيًا لعظمة مصر القديمة، وبدأت كلمتها في افتتاح الحفل قائلة:

"سلام من أرض السلام.. من أرض الفراعنة.. من أرض الحضارة والخلود إلى العالم أجمع"، لتغمر الحاضرين في أجواء ساحرة تمزج بين التاريخ والفن.

حضور فني ورسمي يليق بالمناسبة

شهد الحفل مشاركة نخبة من أبرز الفنانين المصريين والعرب، منهم منى زكي، أحمد مالك، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف، فريال أشرف، وفريدة عثمان، الذين اختاروا أزياء مستوحاة من التراث الفرعوني، لتكون ليلة مليئة بالفن، الأناقة، والفخر الوطني.

شريهان.. أيقونة الفن والجمال

اختيار شريهان لتقديم الحفل لم يكن صدفة، فهي رمز الفن المصري الراقي، قادرة على دمج الأداء المسرحي مع الروح الفرعونية، لتسحر الجمهور وتعيد إلى الأذهان عظَمة مصر وعبق تاريخها.

المتحف المصري الكبير.. صرح حضاري جديد

يقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون المعروضة كاملة لأول مرة، ليصبح المتحف بوابة مصر نحو المستقبل وواجهة حضارية تُبرز تاريخها الذي امتد عبر آلاف السنين.