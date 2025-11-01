نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة الحقيقية ليست بالسلاح.. ياسمينا العبد تؤكد رسالة مصر إلى العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أمسية تاريخية لا تُنسى، تألقت الفنانة الشابة ياسمينا العبد خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتخطف الأنظار بكلماتها الملهمة التي جسدت روح السلام والبناء، مؤكدة أن الحضارة المصرية باقية ما دام ظلّت الفكرة والإبداع حاضرين.

رسالة سلام من قلب التاريخ

وقفت ياسمينا أمام مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية والفنانين والمثقفين، وألقت خطابًا حمل معاني قوية: "اتعلمت من أجدادي إن القوة مش في السلاح، القوة في الفكرة.. كل حرب بتسرق عمر، وكل سلام بيخلق بنى وعمار."

وأضافت ياسمينا العبد: "من طيبة لمنف ولحد العاصمة الجديدة، جددونا وعلمونا إن اللي بيبني ويعلّم دايمًا سابق الزمن."

كلماتها جسدت تواصل الماضي بالحاضر، وربطت بين عظمة الأجداد وحضارة الدولة الحديثة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لحظة ملهمة حملت شعورًا بالفخر والانتماء الوطني.

حضور رئاسي وقمة ثقافية

جاء خطاب ياسمينا ضمن فعاليات الافتتاح التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية.

وشهدت الاحتفالية عروضًا موسيقية واستعراضية أظهرت فن مصر العريق، مع تقنيات حديثة أضافت بريقًا خاصًا على جلال المتحف، مؤكدين على أنه ليس مجرد مكان للعرض، بل تجربة حضارية متكاملة.

