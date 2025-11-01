كريم عبد العزيز يشعل افتتاح المتحف المصري الكبير: "تحيا مصر.. يوم فخر لكل مصري"

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة لا تُنسى، تألّق النجم كريم عبد العزيز في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا للعالم أن مصر ما زالت قلب الحضارة ينبض بالعظمة والفخر.

رسالة وطنية من القلب

توجه كريم بالكلمة المؤثرة أمام الحضور الكبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة من مصر والعالم، قائلًا: "يوم فخر لكل مصري.. مليون مبروك افتتاح المتحف المصري الكبير، الله عليكي يا بلادي، تحيا مصر".

وأضاف أن المتحف هو بوابة مصر للعالم، يعكس قوة التاريخ وروح الإبداع التي تربط الماضي بالمستقبل.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

يستمر النجم في تألقه الفني، فقد حقق فيلمه الأخير "بيت الروبي" نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما يستعد للجزء القادم من مسلسل "الاختيار"، ليواصل دوره كواحد من أهم نجوم السينما والدراما المصرية.

