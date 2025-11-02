نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحي الفخراني عن إفتتاح المتحف الكبير:إطمئننت على الجيل الجديد من أولادي واحفادي أنهم شاهدوا ذلك ليكون دافعًا لهم في المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان يحيى الفخراني بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير قائلًا: "شيء جميل وهائل، وهذا حقنا، وجاء في التوقيت المناسب، فهذا وقت أن تفرح الناس وتشعر بإنجازها."



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا: "الأهم بالنسبة لي أني اطمأننت لأن أولادي وأحفادي شاهدوا ذلك، لأن هذا الحدث دافع لهم ليعرفوا من هم أجدادهم وهويتهم."



وعن تعزيز المتحف المصري الكبير لدور مصر الثقافي والفني، قال الفخراني: "المتحف يعيد طرح مصر كدولة رائدة وقائدة في هذا المجال، وستظل كذلك، والأهم أن يشعر الجيل الجديد بهذا، وأن يخجل من نفسه إن قلّ عطاؤه عن هذا المستوى."