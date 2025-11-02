نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنين الشاطر:إحساسي لايوصف قعدنا عشرة أيام نتمرن على الأغنية ونتدرب كل يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة حنين الشاطر عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة: "محمد السعدي اختارني ورشحني أكون في الافتتاح، والموسيقار الكبير هشام نزيه، وكمية فرحتي وانبساطي لا توصف."



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "قعدنا عشرة أيام نتمرن على الأغنية ونتدرب كل يوم مع الأوركسترا، وكانت التدريبات رغم صعوبتها جميلة وممتعة."



واستطردت قائلة: "كانت أجواء أسرية رائعة في فترة التدريب على قد ما كانت التجربة صعبة، كانت ممتعة جدًا ومليانة طاقة إيجابية ومختلفة.