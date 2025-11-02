الموسيقار أحمدأبو زهرة عن نجاح إبنتيه أميرة ومريم ابو زهرة:"مشرفني في كل مكان"

القاهرة - محمد ابراهيم - علّق الموسيقار أحمد أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الفنون والثقافة، على نجاح ابنتيه أميرة ومريم أبو زهرة في خطف قلوب الحاضرين والمشاهدين بأداء موسيقي ساحر على آلة الكمان، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير، قائلًا: "كأب فخور وطاير من الفرحة، وطاير من فوق المسلات والأهرامات."



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"مش بس أب، لكن الجد الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي شاهدهم على التلفاز في المنزل، كانت عيونه مدمعة."



وتابع: "كنا عنده أمس أنا والبنات علشان نسلم عليه، واتفرج النهارده، لان مكنش فيه وفت الفترة إلى فاتت بسبب البروفات "



وأردف قائلًا: "بناتي مشرفيني في كل مكان، في أي حتة يروحوها، مهتمين بكل التفاصيل، وبيشتغلوا كتير، وبيحسوا من جواهم أوي، وطول الوقت بفضل فخور بيهم لما بشوف إزاي بيجسدوا الموسيقى بكل مشاعرهم."