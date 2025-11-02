نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى المفتي تعلق على مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة هدى المفتي على مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم أمس الأول من نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "المفتي" مجموعة من الصور أثناء كواليس إستعدادها للحفل بالزي الفرعوني، وكتبت: "سعيدة وفخورة جدًا إنّي كنت جزء من أكبر حدث السنة دي، يشرفني مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأكبر هذا العام، الذي يعكس عظمة التاريخ المصري وحضارته الخالدة".

وأضافت: "يومًا مليئًا بالفخر، ومشهدًا يختصر قرونًا من الإبداع والإرث الإنساني الذي لا يُقدّر بثمن، كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل من ساهم في إخراج هذا الصرح التاريخي إلى النور، ليكون واجهة جديدة تروي للعالم قصة مصر العظيمة، شكرًا لكل شخص ساعد في اظهار دا بشكل مشرف يليق بحضارة هذه البلد".