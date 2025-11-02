نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس البارودي تذيب القلوب برسالة مؤثرة لزوجها الراحل حسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لحظة صادقة تفيض بالحب والحنين، شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها صورة نادرة جمعتها بزوجها الراحل الفنان الكبير حسن يوسف، كاشفة عن تفاصيل مؤثرة وراء التقاطها، لتعيد فتح صندوق الذكريات الذي ما زال ينبض بالوفاء.

ونشرت شمس الصورة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وعلّقت عليها بكلمات غارقة في الشوق والحنين، قائلة: "لحظة التقاط هذه الصورة، كان حبيبي يقول لي: وجهك لا يُغطّى، فالعلماء الثقات أجمعوا أن الوجه ليس بعورة، بقول علمائنا الشعراوي والقرضاوي والغزالي. ثم قدّم لي وردة، وأمسك بيدي حتى لا أرفع النقاب في الصورة."

ثم تابعت رسالتها المؤثرة قائلة: "الآن كبرتُ يا حبيبي، ولم يعد النقاب فرضًا عليّ، كنت أختبئ من الدنيا في وجودك، وكنت مكتمِلة بك، منك كنتُ وأنت مني... ذهب بعضي معك يا توأم روحي، والله من غيرك أنا غلبانة قوي."

ويأتي هذا المنشور العاطفي بعد أيام قليلة من إحياء الذكرى الأولى لرحيل الفنان القدير حسن يوسف، الذي غادر عالمنا في 29 نوفمبر الماضي عن عمر ناهز التسعين عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا وذكرى لا تُمحى في قلوب جمهوره ومحبيه.

ويذكر ان شمس البارودي قد بدأت مسيرتها الفنية بفيلم «زوج للإيجار» عام 1961، وقدمت خلال مسيرتها الفنية نحو 45 فيلمًا مصريًا، آخرها «اثنين على الطريق» مع عادل إمام في 1984