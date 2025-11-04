نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رفعت يحتفل بعيد ميلاد ابنه محمد بكلمات مؤثرة: "كل عام وأنت أبني وحبيبي وصاحبي يا حتة مني يا نور عيني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفل الفنان أحمد رفعت بعيد ميلاد ابنه محمد، الذي أتم عامه الرابع عشر، في أجواء مليئة بالمشاعر الدافئة والحب الأبوي، حيث نشر الفنان عبر حسابه الشخصي رسالة مؤثرة عبّر فيها عن سعادته وفخره بابنه، قائلًا:

"كل عااام وانت ابني وحبيبي وصاحبي يا حتة مني يا نور عنيا.. انت والحب عيدكم واحد.. كل عام وانت طيب وسعيد يا مودي.. محمد أحمد رفعت أتم 14 عامًا."

وأضاف رفعت في رسالته التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره ومحبيه:"قولوا لابني محمد حبيبي كل عام وهو طيب وحنين ومجنني هذا العقرب الرائع.. طول عمره مستولي على نظاراتي، معلش بقى أنا حابب صورك وانت صغير علشان متنساش نفسك ويغرك طولك."

كما شارك الفنان عددًا من الصور النادرة لابنه محمد من مراحل عمرية مختلفة، موضحًا أن بعضها يعود إلى 12 سنة، وأخرى منذ 10 و7 سنوات، في إشارة إلى مشاعر الحنين التي يعيشها الأب تجاه طفولة ابنه الذي كبر أمام عينيه.

وقد تفاعل المتابعون مع منشور الفنان أحمد رفعت بشكل واسع، مقدمين التهاني لابنه محمد ومتمنين له عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاح والتوفيق، مشيدين بالعلاقة القوية والجميلة التي تجمع الفنان بابنه، والتي تعكس روح الصداقة والحب بينهما.

ويُذكر أن أحمد رفعت يُعد من الفنانين الذين يحرصون على إظهار الجانب الإنساني والعائلي في حياتهم بعيدًا عن أضواء الشهرة، إذ دائمًا ما يشارك جمهوره لحظات خاصة تجمعه بأسرته، مؤكدًا أن العائلة هي مصدر الإلهام والدافع الأكبر في حياته.