نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطار يطلق أغنية "نوحلى" من جولته فى شفشاون المغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل المطرب الشاب عطار – الذي ينحدر من أصول مغربية من جهة والدته – استكمال خطواته الجديدة فى مشواره الفنى، بطرحه اليوم على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "نوحلى"، وهى من كلمات، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى رامى المصرى، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



يقدم عطار فى أغنيته "نوحلى" اللهجة المصرية، من خلال أسلوبه الغنائى الخاص، ويعبر فيها عن حبه لفتاة، ويتغزل فى جمالها، وقد قام بتصويرها بطريقة عفوية، من خلال جولته الفنية فى المغرب وبالتحديد فى مدينة شفشاون المعروفة باسم المدينة الزرقاء، وهى مدينة سياحية تتميز بمواقع طبيعية خلابة، وتعتبر هذه المدينة هى المدينة المغربية الثالثة التى قام عطار بالتصوير فيها، حيث سبق له أن قام بتصوير أغنية "خميرة" فى مدينة كازابلانكا، وأغنية "شوية شوية" فى مدينة مراكش.

ويذكر أن عطار يتواجد فى المغرب منذ فترة، فى رحلة التقى خلالها بأهله وأصدقائه، بالإضافة إلى قيامه ببعض الأعمال الفنية هناك..

تقول كلمات أغنية "نوحلى":..

عارفه انا نفسي في ايه

قلبي نفسه تعدي عليه

خدي وقتك ولما تيجي تلاقيه

انا قلبي مشتاق تيجي وتسقيه

اصحي للي حمامه نوحلي

جالي سكه بقي يلمحلي

قلبي دق وبابه فتحلي

و انا همسك فيه

شكل قلبه الحلو ارتاحلي

عيني تغفل بيلوحلي

قلبه داب وبقي مصحصحلي

و انا مبسوط بيه

واحده واحده علي قلبي

ده بيزعل وانتي مش جمبي

انا نفسي قلبك يفهم طلبي

خليكي مش عايز ابقي لوحدي

اصحي للي حمامه نوحلي

جالي سكه بقي يلمحلي

قلبي دق وبابه فتحلي

و انا همسك فيه

شكل قلبه الحلو ارتاحلي

عيني تغفل بيلوحلي

قلبه داب وبقي مصحصحلي

و انا مبسوط بيه