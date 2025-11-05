نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور خاص لـ إسعاد يونس من العرض الخاص لفيلم قصر الباشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت صاحبة السعادة إسعاد يونس على التواجد والحضور للعرض الخاص لفيلم قصر الباشا



وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني للعرض الخاص

ابطال الفيلم



ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، سمية رضا، وهيثم زيدان، وهو ما يمنح الفيلم ثِقلًا تمثيليًا يجمع بين جيلين من الفنانين.

قصة الفيلم



تدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والإثارة الاجتماعية، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة الذي يحمل اسم “قصر الباشا”. ومع بدء التحقيقات، تبدأ الحقائق في الانكشاف تدريجيًا لتظهر علاقات متشابكة بين النزلاء والعاملين، وتتحول الليلة الهادئة إلى سلسلة من الأحداث المتصاعدة التي تكشف وجوهًا خفية وأسرارًا دفينة.

تفاصيل الأغنية الدعائية للفيلم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" Ah media production للمنتجة الاء لاشين، أغنية باشا، وهي الأغنية الرسمية الدعائية للفيلم، وذلك عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.

أغنية باشا لفيلم قصر الباشا، تقديم مؤدي المهرجانات مسلم، ومن كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، ألحان مسلم وإيهاب كلوبيكس، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وجيتار قطاكش، وصولوهات صاصا الشافعي، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية رواجًا لدى الجمهور لما تحمله من لون جديد.