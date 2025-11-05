نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كليبسو KLYPSO: من بيروت إلى العالمية مع فيديوكليب “Stray Cat” ويصل للملايين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كليبسو KLYPSO : من بيروت إلى العالمية مع “Stray Cat” حين يتحوّل الحزن إلى قوة إلهام

لكل فنان لحظة يصبح فيها الصدق أبلغ من أي آلة موسيقية، بالنسبة للفنان والمنتج المرشّح لجوائز الـ Grammy، كليبسو (Klypso)، بدأت هذه اللحظة مع إطلاق أغنيته الجديدة “Stray Cat”، الصادرة مع فيديو كليب مؤثر أطلقه في24 أكتوبر.

الفصل الأول من الاغنيه

تشكل الأغنية الفصل الأول من ثلاثية “Stray Cat Trilogy”، وهي مشروع فني يتمحور حول الإيمان والنهضة بعد الانكسار. تتناول “Stray Cat” المشاعر التي ترافق فراق من نحب، وما يتركه من أسئلة وجراح والإحساس بالنسيان. إنها رسالة لكل من مرّ بتجربة فقدان أو خذلان، ولكل من حاول التمسك بالأمل رغم الألم.

الفصل الثاني من الاغنيه

أما الفيديو كليب، وهو الفصل الثاني من الثلاثية، فيجسّد كيف يمكن للنور أن يولد من العتمة. تدور قصته حول رجل يسقط من السماء ليمنح البصيرة للعميان، والرحمة للمشردين، والأمل للمنكسرين. من خلال رمزية قوية وصور سينمائية آسرة، يعبّر كليبسو عن أن النور قادر على الوصول إلى كل إنسان مهما سقط بعيدًا.

وسيُكمل المشروع في وقت لاحق من هذا العام بإصدار كتاب مصوّر (Comic Book) محدود الإصدار يكشف حقيقة “رجل السماء” ويُكمل حكاية الفقدان والإيمان والاستعادة، وستُخصص جزء من عائدات هذا العمل لدعم جمعية خيرية يختارها كليبسو، في استمرارٍ لرسالته الإنسانية والفنية في نشر النور لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، في جوهرها، تعبّر ثلاثية “Stray Cat” عن الصلابة، التجدد، والإيمان بأن الحب والنور والإيمان تبقى أعظم القوى في هذا العالم.

نجاح الكليب

وقد حقق الفيديو كليب نجاحًا مدوّيًا، إذ تجاوز ال 14 مليون مشاهدة حتى الأن على منصة YouTube خلال عشرة أيام فقط من إطلاقه — إنجازٌ عالمي جديد للفنان كليبسو (جوزيف مراد)، اللبناني الأصل الذي يشقّ طريقه بثبات نحو العالمية. نذكر أنّ الفيديو كليب هو من إخراج TheRemyRed الذي هو أيضًا لبناني الأصل.

كليبسو متاح حاليًا لإجراء المقابلات الإعلامية للحديث عن الإلهام وراء المشروع، ورسالة الأمل في “Stray Cat”، ورحلته الشخصية من الألم إلى الإيمان عبر الموسيقى.

يتعاون الفنان كليبسو مع شركة Ziya Music Label في لبنان والإمارات في إطار شراكة استراتيجية تشمل إدارة ونشر أخباره الفنية الرسمية، إلى جانب مشاريع إنتاجية مشتركة للعام الجديد.

لمشاهدة الكليب على قناة "كليبسو" الرسمية على يوتيوب:

السيرة القصيرة للفنان كليبسو (KLYPSO):

من كراج صغير في منطقة ماونتن فيو – خليج سان فرانسيسكو إلى أضخم مسارح العالم، عاش الفنان والمنتج وكاتب الأغاني كليبسو حياةً عنوانها الإصرار، الصمود، وإعادة الابتكار، في سنواته الأولى، طوّر كليبسو موهبته بالعمل مع رموز مشهد الهيب هوب في منطقة الـ Bay Area مثل E-40 وToo Short وMac Dre، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس في سن السابعة عشرة، حيث قضى خمس سنوات تحت إشراف الأسطورة Dr. Dre.

وجاءت انطلاقته الكبرى مع ترشيحه لجائزة Grammy عن عمله كمنتج لألبوم Lupe Fiasco الذي حاز لقب أفضل ألبوم راب للعام، وهو إنجاز رسّخ اسمه في تاريخ موسيقى الهيب هوب العالمية، واصل كليبسو مسيرته بإنتاج أعمال لنجوم عالميين مثل 50 Cent، وجال الولايات المتحدة كـ DJ رسمي للفنان Flo Rida في جولاته الضخمة.

وفي عام 2022، اكتشف كليبسو قوّته الحقيقية كفنان مستقل من خلال أغنيته الشهيرة “No Lighter” بمشاركة Snoop Dogg وWar وCheech & Chong وGeorge Lopez، ليُثبت قدرته على تغيير ثقافة الموسيقى بأسلوبه الخاص عبر شركته Space Monkey Entertainment

واليوم، يستعد كليبسو لافتتاح فصل جديد في مسيرته من خلال مشروعه الجريء:“Stray Cat” أكثر من مجرد أغنية، بل قصة تُشكّل بداية عالم صوتي وبصري متكامل، يتضمن فيديو موسيقي بأسلوب الأبطال الخارقين وكتابًا مصورًا يروي حكاية "الرجل الذي سقط من السماء"، الملاك الباحث عن النور وسط الظلام، من المقرر أن تُحدث “Stray Cat” ثورة في موسيقى الإيمان مع إطلاقها في أكتوبر 2025، لتكون تمهيدًا لأول ألبوم مصغر (EP) للفنان في بداية عام 2026.

أما أغنيته التالية “Tangled”، فهي جاهزة لتُكمل تطوره من منتج عالمي إلى فنان متكامل يحمل رسالة لا يمكن تجاهلها، يتعاون الفنان كليبسو مع شركة Ziya Music Label في لبنان والإمارات في إطار شراكة استراتيجية تشمل إدارة ونشر أخباره الفنية الرسمية، إلى جانب مشاريع إنتاجية مشتركة للعام الجديد.