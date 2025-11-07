نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح: نهائي السوبر فرصة تاريخية لـ "عبدالرؤوف" لصناعة التاريخ في المقال التالي

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا أداءًا مميزًا أمام بيراميدز، مشددا على أن الفارس الأبيض يستحق التأهل لنهائي بطولة السوبر المصري.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "نهائي السوبر سيكون صعب للغاية ويجب التحضير لتلك المواجهة بشكل جيد وأتمنى جاهزية جميع اللاعبين وأحمد عبدالرؤوف أمامه فرصة ذهبية لصناعة تاريخ لنفسه".

وأضاف: "مباراة الزمالك والأهلي لها طابع خاص وستكون نقلة في تاريخ عبدالرؤوف حال التتويج باللقب، ودائما أبناء النادي يعملون بقلبهم".

وأوضح: "مباراة بيراميدز كانت صعبة لأنها أمام بطل إفريقيا ورغم ذلك لاعبي الزمالك ظهروا بشكل جيد وأحمد عبدالرؤوف أدار اللقاء بشكل منطقي".

