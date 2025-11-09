الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت منصة Watch It عن البوستر الرسمي لمسلسل "2 قهوة"، معلنة اقتراب عرضه عبر منصتها الرقمية، فيما أكدت قناة DMC انضمام العمل إلى قائمتها الدرامية خلال الفترة المقبلة.

أحمد فهمي ومرام علي يجتمعان في 2 قهوة

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حول شخصية رئيسية تعيش صراعًا نفسيًا بين الماضي والحاضر، حين تعود طليقته إلى حياته بشكل مفاجئ، ما يفتح جراحًا قديمة ويضعه أمام قصة حب جديدة تهدد استقراره العاطفي.

ومن خلال سلسلة من الأحداث المشوقة، يدخل البطل في رحلة من الندم والتقلبات العاطفية، محاولًا الموازنة بين مشاعره وتجارب الماضي، وسط أجواء درامية إنسانية.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.