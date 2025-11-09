في ذكرى وفاته.. محطات فنية هامة في حياة أحمد خليل

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد خليل، الذي يعد من أهم وأبرز نجوم الدراما المصرية لأنه قدم مسيرة تاريخية كبيرة خلال مشواره الفني لينال حب وتقدير الجماهير له، واستطاع تقديم كافة الأدوار بشكل مميز ومختلف منها الدرامية والكوميدية، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال الفنان احمد خليل.

أعمال أحمد خليل الدرامية

قدم أحمد خليل العديد من المسلسلات: (إلّا أنا (حكايتي مع الزمان)، خيط حرير، الوجه الآخر، الفتوة، رسايل، كأنه امبارح، الكيف، مولد وصاحبه غايب، دنيا جديدة، الحكر، الخطيئة، اتهام، أهل الهوى، الركين، ألف سلامة، الشك، الباب في الباب، الصقر شاهين، خرم إبرة، الإمام الغزالي، لسه بدري، ابن ليل، هرم الست رئيسة، ورد وشوك، إبن موت، الخفافيش، مشرفة رجل لهذا الزمان، نور مريم، كيد النسا، لحظة ميلاد، الجماعة، رحيل مع الشمس، إختفاء سعيد مهران، موعد مع الوحوش، ريش نعام، ورق التوت، الرجل والطريق، فتيات صغيرات، ورقة توت، حدف بحر، وغيرهم من الأعمال.

أعمال أحمد خليل السينمائية

وفي السينما قدم: “سعيكم مشكور يا برو، إعدام بريء، جاءنا البيان التالي، بطل من الجنوب، كوكب الشرق، المهمة، القتل اللذيذ، امرأة فوق القمة، ناصر 56،هدى ومعالي الوزير، ضد الحكومة، فخ الجواسيس، الأراجوز، كتيبة الإعدام، ضحية حب، الأوغاد، التلاقي، مأساة الدكتور حسني، زهور برية، 3 وجوه للحب، المومياء”.