نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يتلقى عزاء والده اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتلقى النجم محمد رمضان، اليوم الأحد، عزاء والده في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وذلك بعد أن تمت مراسم تشييع الجثمان أول أمس الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قبل دفنه في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور كبير من محبي الفنان وعدد من نجوم الوسط الفني.

انهيار محمد رمضان خلال الصلاة على والده

شهدت جنازة والد محمد رمضان مشاهد مؤثرة، حيث انهار الفنان بجوار جثمان والده داخل مسجد مصطفى محمود أثناء أداء صلاة الجنازة، وظهرت عليه علامات الحزن الشديد لفقدان والده الذي كان له مكانة كبيرة في حياته، كما حضرت زوجته إلى المسجد للمشاركة في الصلاة وتقديم واجب الوداع.

تزاحم في الجنازة ومشاركة واسعة من نجوم الفن

شهدت الجنازة تزاحمًا كبيرًا من المصورين والجمهور الذي حرص على دعم الفنان في هذا الموقف الإنساني، كما شارك عدد من النجوم في تشييع الجثمان، وعلى رأسهم:

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المخرج حسام الحسيني ونجليه، الفنان أحمد سلامة، الفنان كمال أبو رية، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إلى جانب شخصيات فنية أخرى قدمت واجب العزاء.

كلمات مؤثرة من محمد رمضان عن والده الراحل

تحدث محمد رمضان عن والده الراحل بكلمات مؤثرة مليئة بالحب والتقدير، مؤكدًا أنه كان حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، ووصفه بأنه "أحن قلب في الدنيا"، مضيفًا: "أبويا هو كل حاجة في حياتي، إحنا ماشيين ببركته… كان بينام بدري ويصحى قبل دوت الخليج يصلي قيام الليل، ويقرأ الجرائد ثم المصحف لأنه حافظ القرآن كله".

وأوضح رمضان أنه تعلم من والده الالتزام والرضا والبساطة، وأن والده كان مصدرًا للبهجة في حياته رغم بساطته الشديدة، قائلًا: "كان طموحه الوحيد إنّا نكون بخير… وأنا محظوظ إن ربنا رزقني بأب وأم طموحهم إن أولادهم يكونوا كويسين".

طموحات الأب الراحل وتأثيره في حياة محمد رمضان

واختتم رمضان حديثه بأن أقصى حلم والده كان أداء فريضة الحج، وبعد تحقيق هذا الحلم لم يكن يشغله سوى مستقبل أبنائه، مؤكدًا أن والده كان يمثل له القدوة والطمأنينة في حياته.