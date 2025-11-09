لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان تامر حسني تريند محرك البحث "جوجل"، بعد نجاح حفله الأخير في مسرح “دوم دو باريس”، حيث أحيا واحدًا من أضخم حفلاته في أوروبا، وسط حضور جماهيري غير مسبوق تجاوز كل التوقعات، ليؤكد مجددًا أنه النجم العربي الأكثر جماهيرية في القارة الأوروبية.

امتلأت شوارع العاصمة الفرنسية بآلاف المحبين الذين تدفقوا من مختلف المدن الأوروبية لحضور الحفل، فيما تسببت الأعداد الغفيرة في إغلاق بعض الطرق المحيطة بالمسرح نتيجة الزحام الشديد، في مشهد لم تشهده باريس من قبل مع فنان عربي.

الأغاني التي قدمها في الحفل

وخلال الحفل الذي وُصف بالأضخم في تاريخ الفنانين العرب بفرنسا، قدّم تامر حسني باقة من أبرز أغانيه التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب، منها «يا بنت الإيه»، «كل مرة»، «عيش بشوقك»، و«حلو المكان»، ليتحول المسرح إلى كرنفال غنائي ضخم امتزجت فيه اللهجات العربية بالهتافات الفرنسية، وسط أجواء حماسية احتفالية امتدت لساعات طويلة.

وعبّر تامر حسني عن امتنانه الشديد لجمهوره، مؤكدًا أن هذا التفاعل الكبير من أبناء الجاليات العربية والجمهور الأوروبي هو أكبر تكريم لفنه ومسيرته، قائلًا إن “الحب المتبادل بينه وبين جمهوره هو سرّ نجاحه واستمراره”.

ويستعد نجم الجيل لمواصلة تألقه ضمن جولته الأوروبية التي تشمل عددًا من العواصم الكبرى، بعد النجاح الأسطوري الذي حققه في باريس، ليؤكد مجددًا أنه سفير الأغنية المصرية والعربية في المحافل العالمية.

