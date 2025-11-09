فن ومشاهير

فن ومشاهير

اليوم.. محمد رمضان يتلقى عزاء والده بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أحمد جودة - القاهرة - يتلقى الفنان محمد رمضان عزاء والده، اليوم الأحد، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وذلك بعد أن شيع جثمانه يوم الجمعة من مسجد مصطفي محمود ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

وفاة والد محمد رمضان

 

وكان محمد رمضان أعلن عن وفاة والده، عبر حساباته الشخصية، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم اسكنه فسيح جناتك".


وفي تدوينة أخرى، كتب محمد رمضان: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧ نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر..ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948-2025)".

أحدث أعمال محمد رمضان

 

ويذكر آن أحدث أعمال محمد رمضان السينمائية، هو فيلم "أسد" الذي يتم عرضه بدور العرض السينمائية، خلال الفترة المقبلة.

