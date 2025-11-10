نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور «لينك»: فرح الزاهد كسرت القلوب في مشهد الطلاق.. أداء يفوق التوقعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة 21 من مسلسل «لينك» الذى يعرض على Dmc وWatchit واحدة من أقوى المشاهد الدرامية في الاوف سيزون، وهو المشهد الذي جمع بين سعاد (فرح الزاهد) ود. خالد (كريم العمري) في مواجهة حادة ومليئة بالمشاعر.

بدأ المشهد بحوار هادئ من الخارج، لكنه كان مشحونًا بالانكسار من الداخل، إذ تحاول سعاد التماسك بينما يواجهها خالد بندم متأخر ومحاولة للمصالحة، لتنفجر الكلمات بينهما كأنها اعترافات مؤجلة.

قالت سعاد بصوت مبحوح وهي تحبس دموعها: «أنا مش ناقصة ولا رخيصة علشان أقبل بوضع زي ده… أنا غالية قوي وأنت مش هتلاقي واحدة زيي» — وهي الجملة التي تحولت إلى "ترند" على مواقع التواصل بعد دقائق من عرض المشهد.

أداء فرح الزاهد جاء في قمة النضج، حيث استخدمت لغة الجسد وانفعالات الوجه بدقة، فبدا كل ارتجاف في صوتها جزءًا من الحقيقة لا التمثيل، لتُقدّم مشهدًا أثبت أنها واحدة من أبرز ممثلات جيلها حاليًا.

أما كريم العمري، فقد أجاد التعبير عن شخصية الرجل الممزق بين الغرور والندم، مقدم أداء واقعي يعكس صراعه الداخلى.

المخرج محمد حماقي قدّم المشهد بميزان دقيق بين التوتر والهدوء، مع استخدام الإضاءة القريبة ولقطات الوجه القريبة التي جعلت المشاهد يشعر أنه يعيش اللحظة، فيما أظهر سيناريو محمد جلال نضجًا كبيرًا في صياغة حوار حقيقي يعبر عن المرأة المصرية القوية التي تختار كرامتها رغم وجعها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المشهد، معتبرين أنه من أقوى لحظات المسلسل وأكثرها تأثيرًا، وأنه يجسّد وجع آلاف السيدات اللواتي يواجهن الخيانة بشجاعة ووعي.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.



ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.