بالصور.. «إلهام عبد البديع» تنفي الاعتزال وتنضم إلى السرايا الصفرا

القاهرة - محمد ابراهيم - أشيع عن الفنانة إلهام عبد البديع أنها مرت بفترة نفسية سيئة خلال الشهور الماضية نتج عنها اتخاذها لقرار اعتزال العمل الفني، لكنها نفت هذه الشائعات وما يؤكد ذلك هو توقيعها على عقد المسلسل الرمضاني الجديد «السرايا الصفرا».

حيث صرح مينا المصري المشرف العام على المسلسل إنه اقنع إلهام بالانضمام لفريق عمل المسلسل لتكون زهرة جديدة ضمن بوكيه ورود مسلسل «السرايا الصفرا».



وأضاف المصري أن إلهام ستلعب شخصية «مريم» وهي مديرة أعمال لإحدى نجوم الوسط الفني ضمن السياق الدرامي، وهي شخصية طموحة وناجحة، لكن ستواجه بعقبة ما ضمن حلقات المسلسل.



الجدير بالذكر أن اخر الاعمال التلفزيونية للفنانة إلهام عبد البديع كانت في رمضان الماضي من خلال المسلسل المصري «جريمة منتصف الليل» والمسلسل الليبي «فندق خمس هموم».



