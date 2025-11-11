محمد سعد يتصدر تريند جوجل بعد ظهوره المؤثر في عزاء والد محمد رمضان بحضور نجوم الفن والمجتمع

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر النجم محمد سعد مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره اللافت في عزاء والد الفنان محمد رمضان، الذي أُقيم عقب صلاة المغرب مساء الأحد 9 نوفمبر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري وفني واسع.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء للنجم محمد رمضان وشقيقه محمود، ونجله علي رمضان، حيث استقبلوا المعزين وسط أجواء يسودها الحزن والامتنان لتلك المساندة الواسعة من أصدقاء الوسط الفني.

وتقدّم الحضور محمد سعد الذي لفت الأنظار بوجوده الداعم لزميله، وتحوّل اسمه إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد تفاعل الجمهور مع ظهوره النادر وتعليقاته المتعاطفة، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بوفائه وإنسانيته.

كما حضر عدد من كبار النجوم منهم: عمرو سعد، درة، أيتن عامر، حسن الرداد، شيماء سيف، لقاء سويدان، أشرف زكي، روجينا، ميرفت أمين، عايدة رياض، سيد رجب، منذر رياحنة، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمي، جوري بكر، منة فضالي، بوسي شلبي، إلى جانب جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مشهد جسّد حالة من التضامن الكبير بين الوسط الفني والمجتمعي.

يُذكر أن جنازة والد محمد رمضان كانت قد أُقيمت عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود، بحضور عدد من محبي النجم وأصدقائه، حيث حمل محمد رمضان نعش والده بنفسه في مشهد مؤثر، وسط دعم من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والمخرج حسام الحسيني والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.

