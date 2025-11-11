بعد 19 ليلة عرض.. «السادة الأفاضل» يعتلي القمة ويتصدر تريند جوجل بإيرادات قياسية في شباك التذاكر



القاهرة - محمد ابراهيم -



يواصل فيلم «السادة الأفاضل» تألقه الكبير في صالات العرض السينمائي، حيث تصدّر تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد أن نجح في تحقيق أرقام قياسية جديدة على مستوى الإيرادات ونسبة الإقبال الجماهيري، ليؤكد أنه أحد أنجح الأعمال السينمائية التي عُرضت في موسم الخريف الحالي.

ووفقًا للأرقام الرسمية لشباك التذاكر، فقد احتل الفيلم قمة الإيرادات أمس الأحد، بعد أن حصد نحو مليون و192 ألف جنيه في يوم واحد، بواقع بيع 7890 تذكرة، ليواصل بذلك تربعه على صدارة الإيرادات اليومية. كما ارتفعت حصيلة الفيلم الإجمالية بعد مرور 19 ليلة عرض فقط إلى نحو 41 مليونًا و804 آلاف جنيه، مع إجمالي مبيعات اقتربت من 287 ألف تذكرة، وهو رقم يعكس حجم الإقبال الكبير من الجمهور المصري والعربي.

ويبدو أن النجاح الذي يحققه الفيلم لم يأتِ من فراغ، إذ يجمع العمل بين الكوميديا السوداء والتشويق الدرامي في حبكة اجتماعية متقنة، تدور أحداثها في قرية مصرية تتعرض فيها عائلة «أبو الفضل» لهزة قوية بعد وفاة الأب «جلال». سرعان ما يكتشف الأبناء، «طارق» الذي يجد نفسه مضطرًا لتحمل مسؤولية الأسرة، و«حجازي» الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط كما كان يظنان، بل كان يخفي أسرارًا ثقيلة تتعلق بتجارة الآثار وشبكة من العلاقات المظلمة التي تهدد بتدمير العائلة.

الفيلم يُعد من أبرز الأعمال التي جمعت نخبة من نجوم الكوميديا والدراما، حيث يشارك في بطولته محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، انتصار، علي صبحي، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، أحمد السعدني، حنان سليمان، ودنيا ماهر، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وعبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

ويُشيد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأداء المتميز لأبطال العمل وبالسيناريو الذي يمزج بين التراجيديا والسخرية في إطار إنساني يلامس الواقع، بينما رأى آخرون أن الفيلم يُعيد الجمهور إلى زمن السينما المصرية الأصيلة التي تحمل رسالة ومضمونًا عميقًا، إلى جانب متعة الترفيه.

ومع استمرار الإقبال الجماهيري اللافت واحتفاظه بالمركز الأول في شباك التذاكر، يبدو أن «السادة الأفاضل» يسير بخطى ثابتة نحو أن يصبح أحد أبرز أفلام العام وأكثرها تأثيرًا في الساحة الفنية المصرية لعام 2025.