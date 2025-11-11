الرياض - كتبت رنا صلاح - في احتفالية استثنائية أقيمت بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة، منحت الجمهورية الفرنسية النجمة الكبيرة يسرا وسام "فارس جوقة الشرف" (Chevalier de la Légion d’honneur)، وهو أرفع الأوسمة الفرنسية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من خمسين عامًا وإسهاماتها في إثراء الثقافة والفن العربي.

فرنسا تمنح يسرا وسام جوقة الشرف برتبة فارس

تسلّمت يسرا الوسام من السفير الفرنسي إيريك شوفالييه وسط تصفيق الحاضرين، وألقت كلمة مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها لهذا التكريم الذي يضاف إلى سجلها الفني الحافل.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، بينهم إلهام شاهين، ريهام حجاج، شيرين رضا، بوسي شلبي، منى الشاذلي، إيناس الدغيدي، يسري نصر الله، إلى جانب زوجها خالد سليم وعدد من الشخصيات العامة والمبدعين.

السفير الفرنسي أشاد بمسيرة يسرا، مؤكدًا أنها نموذج للمرأة الفنانة القوية والمؤثرة، فيما عبّر المخرج يسري نصر الله عن فخره بهذه المناسبة، وكتب عبر "فيسبوك": "مع يسرا يوم حصولها على أعلى وسام فرنسي، الجمال والقوة والموهبة والإحساس متجسدين في إنسانة واحدة."

وسام "جوقة الشرف"، الذي أسسه نابليون بونابرت عام 1802، يُعد من أرفع الأوسمة الفرنسية ويُمنح تكريمًا للشخصيات التي قدمت خدمات جليلة في المجالات العسكرية أو المدنية، وأصبح رمزًا عالميًا للتميز والريادة.

ويأتي هذا التكريم بعد أسابيع قليلة من احتفاء مهرجان الجونة السينمائي الدولي بيسرا بمناسبة مرور خمسين عامًا على مشوارها الفني، حيث أقام معرضًا خاصًا لأفلامها وأعمالها التي رسخت مكانتها كإحدى أيقونات الفن العربي.