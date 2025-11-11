نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة عطا.. تطلق أغنية "قلتله لذ" وتصفها بــ أشقى غنوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت المطربة الشابة بسمة عطا بالترويج لأحدث أعمالها الغنائية، "قلتله لذ" وذلك بنشر فيديو قصير، من الأغنية عبر حسابها الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" وكتبت استنوا اشقي غنوه عملتها ( قولتله لذ ).. وتفاعل معها الجمهور بالتعليقات الإيجابية، التى تمنت لها النجاح.. ومن بين التعليقات "بالتوفيق يارب ياحبيبتي اشطر وحده كدا كدا".. و"ايه الجمال ده ربنا يوفقك".. و"لذاذة وحلاوة.. راح تكسر الدنيا".





أغنية، "قلتله لذ" الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.





يذكر أن بسمة عطا طرحت فى بداية العام الماضى أغنية "متستبسطنيش" كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد علاء الجندي، وكانت أولى أغاني بسمة، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.. كما حصلت بسمة، على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.

كما طرحت بسمة أغنية "بين يوم والتانى"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.. وطرحت أيضا مع بداية العام الحالى أغنية "النهايات"، والتى حققت من خلالها نجاحا كبيرا وتصدرت بها تريند اليوتيوب، وهى من كلمات، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع موسيقى أحمد أمين، ومن إخراج منعم على، وطرحت أغنية "جواك هلاك"، كلمات سلمى رشيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إخراج منعم على، وحققت أيضا من خلالها نجاحا كبيرا، وطرحت فى مايو الماضى أغنية، "مانروق" كلمات مصطفى نصر، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إخراج منعم، تقول كلمات أغنية "قلتله لذ":

قولتله لذ.. مالذش

ماتهزش.. ولا بللي ريق

حبيته حب.. ماحبش

واتلبش.. وعملى بريء

قولتله رق.. مارقش

ساب قلبي.. فى البحرغريق

قولتله رق.. مارقش

ساب قلبي.. فى البحرغريق

ايه ايه.. هوانا لعبه

ده انا يا بنى.. العمله الصعبه

لسانك متخدر ليه.. مش شايف

انت بقى النعمه

روح روح.. بلا مناهده

كل الناس دي.. عليك شاهده

شفتني.. وانا مصنع حنيه

هتشوف.. وش بقى الجاحده

اديته وش.. ماحسش

وماحلش.. وانا قافشه عليه

ندالي قلبي.. مادقش

وماحسش.. ولا قربلي

معاه جبت الناهيه.. وفى داهيه

مش همسك فيه