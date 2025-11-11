نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس القومي للمرأة يرصد مشاركة كثيفة للسيدات في انتخابات مجلس النواب 2025 بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان محافظة الجيزة، توافدًا كثيفًا للسيدات للإدلاء بأصواتهن في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا لما رصدته غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي للمرأة.

وقد لاحظت الغرفة وجود طوابير أمام اللجان، ما يعكس حرص المرأة المصرية على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الوطني.

واستمر المجلس القومي للمرأة لليوم الثاني على التوالي في متابعة مجريات التصويت عبر غرفة عمليات مركزية في مقر المجلس، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في جميع محافظات المرحلة الأولى، لتلقي استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات على مدار يومي الانتخابات، وذلك عبر الخط المختصر رقم 15115 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أن الغرفة تعمل بكامل طاقتها لمتابعة سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان وحتى إغلاقها.

كما يقوم المجلس بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه السيدات أثناء مشاركتهن، وضمان توفير الدعم الكامل لهن. ويأتي ذلك في إطار تشجيع المرأة المصرية على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، وتعزيز دورها في صنع القرار والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى نحو 35 مليون و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة، تشمل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، فيما تستمر عمليات التصويت اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُجرى جولات الإعادة في ديسمبر المقبل.