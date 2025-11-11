شاهد.. 3 بروموهات قصيرة لمسلسل "ميد تيرم" قبل عرضه قريبًا على "ON"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت قناة "ON" ثلاثة بروموهات قصيرة لمسلسلها الجديد "ميد تيرم"، المقرر عرضه حصريًا قريبًا على شاشتها، لتكشف بذلك عن ملامح أولية للعمل الدرامي الشبابي الذي يجمع مجموعة من النجوم الشباب.





البرومو الخاص بالمسلسل

البروموهات الثلاثة، التي جرى بثها على حسابات القناة ومنصاتها الرقمية، قدّمت لمحات سريعة من أجواء المسلسل وشخصياته الرئيسية، وظهرت فيها كل من ياسمين العبد، جلا هشام، وزياد ظاظة.



أبطال المسلسل

مسلسل "ميد تيرم" يضم مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، دنيا وائل، وآخرون، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق.

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، يتناول بجرأة وتوازن التحديات التي يواجهها الشباب داخل الجامعة وخارجها، مسلطًا الضوء على الصراعات النفسية، وضغوط الحياة الأكاديمية، والتحديات التي تفرضها العلاقات الاجتماعية والعاطفية في تلك المرحلة الحساسة من العمر.