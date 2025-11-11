مي عز الدين تفاجئ جمهورها بزواج مفاجئ من مدرب لياقة بدنية

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة غير متوقعة، أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها من شاب من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد تيمور، يعمل مدربًا للياقة البدنية، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها بهذا الخبر السعيد بعد فترة من الغياب عن الأضواء.

زواج مي عز الدين

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة كتبت عليها: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير"، في إشارة رسمية لزواجها، لتتلقى على الفور سيلًا من التهاني من نجوم الفن ومتابعيها الذين عبروا عن سعادتهم بالخبر.

أحدث أعمال مي عز الدين



تستعد مي حاليًا لبدء تصوير مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026، في عودة قوية لها بعد النجاح الكبير الذي حققته في الموسم الماضي.

آخر ظهور فني



وكان آخر أعمال النجمة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، سارة عبد الرحمن، والعمل من إخراج تامر محسن.

كما شاركت مؤخرًا على خشبة المسرح في مسرحية "قلبي وأشباحه" تأليف نور الدين مهران وإخراج محمد المحمدي، وشاركها البطولة عمرو يوسف، الراحل سليمان عيد، حمدي المرغني، إيمان السيد، وحاتم صلاح