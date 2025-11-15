نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد افتتاح الموسم بمحمود الليثي… “مزيكا صالونات” يطلق الحلقة الثانية بمواجهة موسيقية بين حودة بندق وتومي! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد انطلاقة قوية للموسم السادس من برنامج ريد بُل “مزيكا صالونات” بافتتاح النجم محمود الليثي أولى الحلقات، أطلقت ريد بُل الحلقة الثانية من الموسم، واللي جمعت لأول مرة بين حودة بندق وفنان الراب تومي (Tommy) في تحدّي موسيقي جديد ومختلف.

تفاصيل الموسم السادس

الموسم السادس بيرجع بتجربة أكثر جرأة وتحديًا، حيث يحصل الفنانين على 6 ساعات فقط — بدل 8 — لابتكار أغنية كاملة من الصفر:

كلمات، لحن، توزيع… وانتهاءً بفيديو كليب جاهز للعرض!

المقابلات بتبدأ دون أي تحضيرات أو لقاءات مسبقة، وده اللي بيخلق لحظات حقيقة بين الفنانين، تتحول قدام الكاميرا لصوت جديد بيجمع بين مدارس موسيقية مختلفة، من الشعبي للهيب هوب، ومن الراب للموسيقى التجريبية.

الحلقة الثانية قدّمت واحدة من أجرأ التجارب في الموسم، بعد دمج عالم المهرجانات اللي بينتمي له حودة بندق مع الراب الحديث اللي بيقدمه تومي، في مساحة واحدة من الإبداع السريع والتجريب الموسيقي.

يعرض البرنامج حصريًا على قناة Red Bull SIKA على يوتيوب:

• حلقة جديدة كل ثلاثاء

• الفيديو كليب كل خميس

الموسم السادس يضم 14 حلقة بمشاركة 35 فنانًا من مختلف الأنماط الموسيقية، ويقدّمه الفنان شادي ألفونس.

من الموسم الأول وحتى اليوم، أصبح ريد بُل مزيكا صالونات واحدًا من أهم المشاريع الموسيقية في المنطقة، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب والسوشيال ميديا، وقدم لقاءات موسيقية جمعت أسماء من كل المشاهد، من الأندرجراند للبوب.

استنوا الحلقات الجاية وشوفوا إزاي المزيكا بتتولد من المجهول…

في 6 ساعات بس!