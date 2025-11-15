نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تطرح أغنية "تراكمات" بتوقيع مدين… وتفاعل كبير منذ اللحظات الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة مي سليم، أغنيتها الجديدة "تراكمات"، التي تجمعها من جديد الملحن والمطرب مدين، في تعاون يضيف فصلًا جديدًا لمسيرتها الفنية المشتركة، الأغنية من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر يحيى يوسف.

وتُعد أغنية "تراكمات" امتدادًا لعدد من الأعمال التي جمعت مي سليم ومدين سابقًا، حيث تعاونا في أغاني مثل "أحب غيرك"، "اوعدني"، "ابن الأصول"، "اتطمّنت على نفسي" و"ماتخصّش غيري"، وهي أعمال لاقت رواجًا ونجاحًا كبيرًا وثبّتت حالة الانسجام الفني بينهما.

ويأتي طرح "تراكمات" بالتزامن مع النجاح الساحق الذي يعيشه مدين، بعد أن تخطت أغنيته "بعد فراقك" حاجز المليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية في يوتيوب خلال فترة قصيرة من طرحها، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع توما، وحققت انتشارًا واسعًا على أنغامي وApple Music وYango Pla

وحصدت "بعد فراقك" إشادات واسعة من نجوم الفن، بينهم رامي جمال، سامو زين، ساندي، حاتم فهمي، ميرهان حسين، وسهر الصايغ، الذين أثنوا على موهبة مدين وعودته القوية للغناء.

الكليب جاء برؤية إخراجية لافتة من منال الجندي، تحت إشراف المنتج المنفّذ أحمد عوض الجندي، بينما تولّت نور طلعت مهام Media & PR Coordination، وأدار السوشيال ميديا أحمد سالم وسلمى ناصر.

وبين نجاح "بعد فراقك" وصدور "تراكمات"، يواصل مدين ترسيخ حضوره كفنان شامل يجمع بين التلحين والغناء.