خالد النبوي.. "أكبر فكرة أنسانيه وصلها مدحت العدل من خلال على الحلوني هي فكره الاب"

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.

و تحدث الفنان خالد النبوي عن علافته بمدحت العدل وهو مرتبط به من" رام “ حتي فيلم ”علي الحلواني " ففي الديلر، ومدحت العدل أحلى علاقه بين ممثل وسينارست، أكبر فكرة أنسانيه وصلها مدحت العدل من خلال على الحلوني هي فكره الاب.

و تابع حديثه عن فيلم المهاجر، و أوضح أن المهاجر العربي بيتبهدل في بلاد برا، و للازم المواطن يهتم أن يحقق طموحه في بلده وليست بلاد أخرى، وعبر عن فخره بالبلد قائلًا “ دا أحنا بلادنا تجنن وأخرجت عظماء مثل محمد نجيب ومحمد صلاح”، ففيلم المهاجر يوضح هذه النقطه

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).