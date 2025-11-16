نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي عن صلاح السعدني: "فنان كبير ومثقف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.

تصريحات خالد النبوي

وتحدث الفنان خالد النبوي منذ دقائق عن الفنان صلاح السعدني وعبر عن إمتنانه له قائلًا: "هو فنان كبير ومثقف وله شرعيه فيما وصلت إليه".

و تابع خالد النبوي حديثه عن، فؤاد حداد وعن حبه له وعن الأدونه التي يحبه ويحتفظ بها.

وأضاف خالد النبوي: أنا مكنتش حابب أبقي ممثل في البداية كنت بدور على شغل أكسب منه فلوس وأفتح بيت منه ولكن فيما بعد دخلت المسرح ومع أول بروفه مسرح حسيت بسعاده كبيره من هذه اللحظه ومن وقتها وأنا عندي شغف كبير من وقتها.

وتابع: ومن وقتها عرفت أن مينفعش أتعب، أتاخر، لأن في ناس مرتبطة بيا هي المهنة محتاجة كده ومحتاجة شجاعه كبيرة جدًا عشان تعرف تسيطر على الشخصية وتتقن أدواتك ومشاعرك لازم تطلع كلها، والالتزام والتعاون مع الجميع.

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة،ويحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).