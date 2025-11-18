نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء صلاح تدافع عن دينا الشربيني ومايا دياب: الاحترام واجب وده مش موضوع رأي عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الإعلامية دعاء صلاح عن استيائها من الهجوم الذي طال الفنانة دينا الشربيني والفنانة مايا دياب خلال الفترة الأخيرة، وذلك في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دعاء صلاح تدافع عن دينا الشربيني ومايا دياب

وأكدت صلاح أنها شاهدت مقطعًا لأحد المتحدثين ينتقد مايا دياب بسبب دفاعها عن دينا الشربيني، موضحة أن من حق مايا دعم صديقتها، خاصة بعد الاتهامات التي طالت دينا على خلفية ارتباطها بأحد الفنانين وقول البعض إنها “أخذته من زوجته”.

وقالت: "دي علاقة رجل وزوجته قرروا ينفصلوا.. مش قضية رأي عام".

دعاء صلاح: الاحترام واجب وده مش موضوع رأي عام

وأضافت أنها لاحظت خروج عدد من الإعلاميين لدعم الزوجة السابقة، معتبرة أن ذلك حقهم، لكنها انتقدت الهجوم على الطرف الآخر دون معرفة تفاصيل القصة. وتابعت: "ليه نشتم في حد وإحنا مش معنيين؟ منعرفش دينا وضعها إيه عشان نتكلم عليها بالشكل ده.. أنا بحبهم ومنستهلّش نقول عليهم كلام يزعل".

وشددت دعاء صلاح على أن القضية تظل شأنًا شخصيًا بين الزوجين، قائلة: "منعرفش طبيعة الموضوع، والظلم حاجة مش كويسة. دي حياتهم الخاصة وإحنا مالنا".

وانتقدت أيضًا لهجة بعض الإعلاميين المقربين منها في تناول القضية، مضيفة: "اتكلموا بطريقة صعبة.. وده مش موضوع اغتصاب ولا جريمة".



احترام جميع

واختتمت بتأكيد أهمية احترام جميع الأطراف، معتبرة أن وصف دينا الشربيني بـ "خرابة بيوت" أمر غير مقبول، قائلة: "سواء انفصلوا أو كملوا.. الاحترام لازم يكون موجود".

https://www.facebook.com/share/v/14W1CASmewv/