القاهرة - محمد ابراهيم - نجوم «بنات الباشا» يحتفلون بالعرض العالمي الأول في مهرجان القاهرة… وتصريحات مؤثرة لصنّاع العمل

احتفل نجوم وصنّاع فيلم «بنات الباشا» بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط حضور كبير وتفاعل لافت من الجمهور الذي تابع العمل حتى نهايته بموجات من التصفيق لما قدّمه الفيلم من معالجة إنسانية مكثّفة ورؤية سينمائية تحمل حساسية خاصة.

وشهد الحفل حضور أبطال الفيلم زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، كما حضر المخرج محمد العدل والمؤلف محمد هشام عبية والمنتجان باهو بخش وصفي الدين محمود وفريق العمل الفني.

بعد نهاية العرض، عبّر الفنانون عن سعادتهم بهذه التجربة السينمائية المختلفة، حيث قال أحمد مجدي:

«أنا سعيد وممتن للتجربة… هي تجربة جديدة تمامًا بالنسبة لي، خصوصًا إني الراجل الوحيد وسط كل المشكلات والعلاقات دي».

أما زينة فعبّرت عن تقديرها للفريق قائلة:

«بشكر صناع الفيلم والمخرج والمؤلف وبشكر الإنتاج. استمتعت بالشغل جدًا، وكان في مشاهد ضرب حقيقية فعلاً، لكنها كانت جزء مهم من قوة الفيلم».

وقدّمت ناهد السباعي شكرها لفريق العمل مؤكدة أهمية التجربة في مسيرتها:

«الفيلم إضافة لمشواري… وأنا بحب نشتغل على روايات، وده عن أحداث حقيقية. شكرًا لكل فريق العمل، والمكياج وصفي وباهو شكر مخصوص ليهم».

وقالت مريم الخشت إن العمل كان له أثر خاص عليها:

«التجربة مهمة جدًا بالنسبة لي. عندي ثقة كبيرة في محمد العدل… وحبيت الرواية واتعلّقت بشخصية نادية بشكل استثنائي».

أما صابرين فأشادت بالسيناريو والرواية:

«بشكر محمد العدل لأنه دايمًا واثق فيّ. وبشكر تارا عبود… وبشكر الحوار الرائع لهشام عبية، والرواية عظيمة جدًا. وشكر خاص لريد ستار على اختيارهم إنهم يعملوا الفيلم ده».

وعلّق المنتج صفي الدين محمود على التجربة:

«سعيد جدًا بالتعاون ده… أنا صديق محمد العدل من سنين، وبشكر باهو لأنها كانت مغرمة بالرواية وقرّرتها من البداية. وشكر كبير لفريق الإنتاج وصبري السماك على الدور الخرافي اللي عملوه، وللمصممة منى فتح الباب».

ومن جانبه، قال المخرج محمد العدل:

«مبسوط بالتجربة… الرواية صعبة وحساسة جدًا، وهشام عبية عالجها بشكل صادق. الرواية الأصلية كانت عن عشر سيدات، وقررنا نقلل العدد وطريقة السرد كانت بزمن واحد عشان نعرض كل شخصية بشكل مكثّف».

ولاقت الرؤية الإخراجية لـ محمد العدل إشادة واسعة من الجمهور، إلى جانب الأداء الجماعي لبطلات الفيلم والعناصر الفنية من تصوير وديكور وموسيقى ومونتاج.

الفيلم من تأليف محمد هشام عبية، ومأخوذ عن رواية نورا ناجي، ومن إخراج محمد العدل، ويضم في بطولته زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، وتارا عبود، مع ظهور خاص لكل من سوسن بدر، سماء إبراهيم، ورحمة أحمد.

ويشارك في صناعة الفيلم نخبة من أبرز الأسماء، من بينهم مدير التصوير نانسي عبدالفتاح، والمونتيرة داليا ناصر، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، ومؤلف الموسيقى خالد القمار، إلى جانب فريق فني متكامل قدّم رؤية سينمائية محكمة، الفيلم من إنتاج Red Star Films باهو بخش وصفي الدين محمود وتوزيع Misr International Films