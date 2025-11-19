المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المايسترو هاني فرحات وزوجته الفنانة دنيا جمعة على المشاركة في إحتفالية مصر مفتاح الحياة الخيرية التي نظمتها مستشفى الناس بمناسبة تطويرها وتحويلها إلى مدينة طبية متكاملة.

أبرز تصريحات هاني فرحات

أكد المايسترو هاني فرحات في تصريحات صحفية على أنه أحد المهتمين والداعمين لما تقدمه مستشفى الناس من رعاية صحية وأنه لبى أكثر من دعوة لزيارة المستشفي والوقوف علي ماتقدمه من خدمات طبية للمصريين بالمجان.

وقال: أن المستشفي نموذج حي وواقعي علي فكرة التلاحم بين أبناء شعبنا وأنه يلمس جيدا التطوير المستمر للمستشفي ولخدماتها من خلال زياراته المتكررة للمستشفى.



وشدد على حرصه المشاركة في مثل هذه الإحتفاليات لما تحمله من معاني إنسانية سامية وتهدف إلي إعلاء هدف واحد هو الإنسانية دون النظر إلى الشخص الذي يحصل علي الخدمة الصحية والرعاية الطبية غني أم فقير، كبير أو صغير.



وأشار إلى أنه تشرف بالمشاركة في الإحتفالية التي نظمتها مؤسسة مجدي يعقوب، وخصص دخله لصالح مستشفي القلب بأسوان بالمشاركة مع المطربة الكبيرة أنغام منذ عدة أشهر.

ولفت إلى أن الفنان دائما هو الأكثر تفاعلًا مع مثل هذه الأنشطة الخيرية كون الفنون تخاطب الإحساس والمشاعر ودائمًا ماتحمل دعوات لنشر التسامح والخير والجمال بين الناس.