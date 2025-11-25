نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاجة نبيلة تغنى "بره هالله هالله" الأغنية الدعائية لفيلم "السادة الأفاضل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روّج الفنان والملحن أحمد زعيم لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "برّه هالله هالله"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السادة الأفاضل"، في أول تعاون يجمعه مع الحاجة نبيلة، التي اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقب مطربة البامية شوكتني.

والأغنية من كلمات أحمد أبو زهرة، وألحان زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها خلال ساعات عبر يوتيوب.

ونشر زعيم على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام مقطعًا قصيرًا من الأغنية، معلنًا قرب صدورها، ولاقي المنشور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أبدى حماسه للعمل الجديد.

وكشف زعيم أن اختيار الحاجة نبيلة لأداء الأغنية جاء بعد ترشيحه الشخصي لها بالتعاون مع الشاعر أحمد أبو زهرة، مؤكدًا أنها الأنسب لتقديم اللون الصعيدي المقسوم الذي تحمله الأغنية.

وأشاد بالأجواء داخل الاستوديو خلال تسجيل العمل، مشيرًا إلى العفوية التي تتميز بها الحاجة نبيلة، وإلى حرصه على دعمها طوال مراحل التنفيذ.

كما عبّر عن سعادتها بالتجربة الأولى التي تجمعهما، معلنًا عن مشاريع فنية جديدة يعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

ويضم فيلم "السادة الأفاضل" مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، العمل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

ويأتي التعاون الجديد بعدما حقق أحمد زعيم نجاحات متتالية في الفترة الأخيرة، منها أغنية "مليان فراغات" الدعائية لفيلم "هيبتا 2" بمشاركة هايدي موسى، وأغنيته الرومانسية "مابكدبش" التي لاقت صدى واسعًا، فضلًا عن سلسلة من النجاحات مع نجوم كبار بينهم نوال الزغبي، وائل جسار، محمد منير، راغب علامة، آمال ماهر، إليسا، مدحت صالح، حميد الشاعري، والنجمة رحمة رياض.

