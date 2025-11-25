نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى أحمد زاهر تتألق بحقيبة فاخرة وجلسة تصوير كاجوال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من جلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت قميصًا أزرق فاتحًا مع بنطلون جينز.

وكانت أبرز لمسة في إطلالتها الحقيبة الكبيرة من الكروشيه تمزج بين عدة ألوان، ما أضفى على الصور طابعًا عصريًا ولافتًا. وتركت ليلى شعرها ينسدل بشكل مموج على كتفها، لتكمل اللوك بطريقة طبيعية وعفوية.

اخر اعمال ليلي زاهر

وعلى الصعيد الفني، تواصل ليلى أحمد زاهر تحقيق حضور قوي على الشاشات، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "ولد وبنت وشايب" وحكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".

ابطال مسلسل “ولد وبنت وشايب”

مسلسل "ولد وبنت وشايب" يشارك في بطولته كل من أشرف عبد الباقي، مروان المسلماني، انتصار، نبيل عيسى، علاء عرفة، وفادي السيد، والعمل من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، مع سيناريو وحوار السيد عبد النبي. تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع.

ابطال حكاية هند

أما حكاية "هند"، فتشارك فيها ليلى إلى جانب حازم إيهاب، مؤمن نور، هاجر الشرنوبي وحنان سليمان، من إخراج خالد سعيد وتأليف هند عبد الله، ولاقى العمل تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

